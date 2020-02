© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti dell'Atalanta, Duvan Zapata, ha analizzato così ai canali ufficiali del suo club la vittoria di oggi contro la Fiorentina e il suo gol: "Sono contento per il gol e per la vittoria. Era importante vincere oggi, eravamo consapevoli che la partita sarebbe stata difficile. Questi sono tre punti pesanti, che ci servono per continuare a lottare per i piani alti della classifica".

Ora la Roma e poi la Champions....

"Sabato intanto ci aspetta la Roma, uno scontro diretto: dobbiamo continuare a lavorare, concentrandoci sempre sulla prossima partita. Se faremo bene coi giallorossi, arriveremo nel migliore dei modi anche alla sfida di Champions col Valencia. Quella con la Roma è una chance da cogliere al volo".

Come procede il suo rientro?

"Oggi sono stanchissimo, ma piano piano si arriva lontano. Sto progressivamente ritrovando la mia condizione migliore".