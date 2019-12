Atalanta, Zapata prova a fare chiarezza: "Non è vero che sono guarito"

Il colombiano su Instagram: 'Ricaduta, rientro appena possibile'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 06 DIC - Duvan Zapata ha pubblicato una nota sul proprio profilo di Instagram riguardo all'infortunio che lo tiene fermo ormai da quasi due mesi. Domani, contro il Verona, sarà l'undicesima partita di fila dell'Atalanta senza il suo centravanti: "Non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perché ho paura a calciare - precisa il colombiano, tornato martedì a Siviglia dal fisioterapista Carlos Pedrosa -. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile". Oggi, in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, che per motivare la sua esclusione dai convocati prima della partita con la Juventus del 23 novembre aveva addotto problemi a calciare del giocatore, ha accennato a due diagnosi diverse e in contraddizione sulla guarigione o meno dalla lesione all'adduttore destro rimediata da Zapata il 12 ottobre in Colombia-Cile ad Alicante. L'interessato ha inteso fare chiarezza al culmine di un pomeriggio in cui il tamtam dei tifosi in rete ha parlato di un suo avvistamento nelle vie dello shopping natalizio a Bergamo: "In questi giorni ho letto molte cose inesatte. Non vedo l'ora di tornare per dare una mano ai miei compagni. Forza Atalanta!". (ANSA).