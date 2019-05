Atalanta, Zapata: "Puntiamo su tutto, non c'è via di mezzo. Ci crediamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del successo corsaro dell'Atalanta sul campo della Lazio: "Sogno Champions? È merito nostro se lo possiamo rendere realtà, oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Ci crediamo, stiamo facendo bene, ogni partita per noi è una finale e oggi si è visto, al di là della difficoltà perché in alcuni momenti abbiamo sofferto insieme e a volte ci sta contro squadre forti come la Lazio. Abbiamo meritato la vittoria, dobbiamo ringraziare i tifosi perché abbiamo il loro sostegno in ogni trasferta. L'aspetto più importante è la forza che abbiamo, al di là delle difficoltà. Ancora una volta abbiamo iniziato sotto, ma poi abbiamo tanta forza e qualità per vincere la partita. Puntiamo su tutto, non c'è via di mezzo, andiamo su tutto quello che possiamo raggiungere e dobbiamo continuare così".