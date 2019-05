Atalanta, Zapata: "Real Madrid? Magari. Ma resto coi piedi per terra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata ha rilasciato in Colombia una intervista a 'Caracol TV' e ha commentato alcune indiscrezioni circolate nel suo paese che l'hanno accostato al Real Madrid: "Magari, ma la verità è che non mi ha chiamato nessuno - ha detto l'attaccante dell'Atalanta, che ha chiuso la classifica cannonieri nella Serie A 2018/19 al secondo posto -. Ho visto che mi hanno accostato al Real e questo per me è un onore. Io cerco di stare tranquillo e tenere i piedi per terra. So che l'Atalanta ha fatto un grande sforzo per avermi e sono concentrato su questo. È stata una stagione da sogno, in Italia ogni giorno mi danno a una squadra diversa".

Zapata è nel mirino dell'Inter, ma non è la prima scelta per Antonio Conte per rinforzare un attacco che, quasi certamente, nella prossima stagione dovrà fare a meno di Mauro Icardi.