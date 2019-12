Atalanta, Zapata rientra oggi. Non sarà ceduto a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport spazza via le nubi riguardanti il futuro di Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta oramai fuori da due mesi dopo l'infortunio occorso nella sfida fra la sua Colombia e il Cile. L'idea è quella di continuare a Bergamo, anche se un'eventuale cessione sarebbe dipesa solamente dal proprietario dell'Atalanta, Antonio Percassi, che però non ha preso in considerazione l'ipotesi. Zapata tornerà a Bergamo già da oggi per lavorare e essere pronto con il Parma, il giorno dell'Epifania, mentre con il Milan non ci sarà.