Atalanta, Zapata: "Sarebbe bello sbloccarsi contro la Samp"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante della Sampdoria, è stato intervistato da Tuttosport: "Quando inizio a fare gol? Bella domanda, lavoro per segnare, prima o poi il gol arriverà. Sono tranquillo, non avverto particolare pressione. Sarebbe bello trovare il mio primo gol domani con la Sampdoria. Cercherò di sbloccarmi, ma di sicuro se non dovesse essere così andrò avanti a lavorare. La Samp è una squadra ostica, non mi stupisce quella posizione di classifica. Giampaolo è un allenatore in gamba, ho imparato molto".