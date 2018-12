Atalanta, Zapata sicuro: "L'Udinese si riprenderà. Felice per i tre gol"

Fonte: udineseblog.it

L’ex Duvan Zapata, ha realizzato una tripletta che ha condannato l’Udinese alla sconfitta, ecco le parole del calciatore ai microfoni di Telefriuli.

Ti eri sbloccato contro il Napoli, contro un’altra ex addirittura tre gol. “Si sono contento per questi tre gol, oggi era importante non perdere e siamo riusciti a vincere, complimenti a tutti i miei compagni, abbiamo fatto veramente un buon lavoro. Si può sempre migliorare, però dobbiamo continuare su questa strada”.

3 a 1 un risultato forse un po’ largo. “No credo di no. Il gioco delle due squadre in campo era diverso però abbiamo sempre dominato e poi siamo stati decisivi davanti per cui credo sia stata meritata questa vittoria”.

Quel palo di Fofana però avrebbe potuto cambiare il corso della partita. “Sì è stato bravo, poteva cambiare la partita, però subito dopo abbiamo fatto gol noi. Devi portarti la fortuna dalla tua parte attraverso il lavoro che fai”.

Tre gol oggi e anche una cena pagata probabilmente. “Vediamo perché c’è anche il superclassico stasera quindi vediamo cosa facciamo con Rodrigo”.

Non è la prima volta che torni a Udine però è sempre un’emozione. “Sì mi fa sempre molto piacere tornare perché ho degli amici qui. L’ultima volta mi era andata male perché con la Sampdoria ho perso 4 a 0, quindi oggi è andata decisamente meglio e ho fatto anche gol. Mi dispiace per la situazione che sta vivendo l’Udinese, però sicuramente si riprenderà”.

Come l’hai vista oggi l’Udinese? “Non molla mai, ad un certo punto non si sapeva chi poteva portare a casa la vittoria però alla fine siamo stati bravi noi e abbiamo portato la fortuna dalla nostra parte, soprattutto con il nostro gol subito dopo il palo di Fofana”.