Atalanta, Zapata: "Sto faticando, sono bello grosso. Ora testa alla Roma"

Duvan Zapata, a segno nella vittoriosa rimonta dell'Atalata in casa della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita: "Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, poi loro hanno trovato entusiasmo con il gol, ma abbiamo sempre dominato. Nel secondo tempo ci siamo sbloccati anche noi, con il gol, e siamo stati forti nello stare alti, tutti hanno fatto una buona prestazione. L'importante è stato tener duro quando eravamo sotto, per ribaltare poi il risultato come squadra".

Quanto è difficile rientrare in condizione?

"Faccio un po' di fatica anche perché sono bello grosso. Ricordo che i primi mesi qui erano stati tosti, ora sto trovando la condizione: quando mi sono infortunato ero a un livello molto alto, al top delle mie capacità, e lavoro per tornare su quella condizione lì".

Vittoria importante per la classifica.

"Eravamo consapevoli che anche perdendo saremmo stati in Champions. Dobbiamo sfruttare le difficoltà della Roma, e nella prossima in casa contro di loro dobbiamo far rispettare il fattore campo".