Atalante, Hateboer: "Voci sul Napoli? Travisate le parole del mio agente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Napoli? E' il club giusto per la sua crescita". Detto dall'agente di Hans Hateboer in merito alle voci sul Napoli. L'esterno dell'Atalanta, però, adesso aggiusta il tiro e smentisce le parole del suo procuratore, pronunciate giovedì pomeriggio. L'olandese ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport:

"Le voci sul Napoli? Credo che qualcuno abbia cambiato le parole del mio agente. E' stato chiamato da una radio per parlare di me e di van de Beek dell'Ajax ed è stato travisato. Nel calcio capita, ma io sono concentrato sulla finale di Coppa Italie e sul finale della stagione in campionato".