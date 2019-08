Atl. Madrid, Correa non convocato causa febbre. Rientra Diego Costa

© foto di Imago/Image Sport

Diego Simeone ha stilato la lista dei convocati per la sfida contro l'Eibar in programma domani. Non rientra tra i disponibili Correa, grande obiettivo del Milan e ufficialmente fuori dopo non essersi riuscito ad allenare in questi giorni a causa dell'influenza. Fuori anche Morata per un problema al ginocchio, rientra Diego Costa.

I convocati: Oblak, Adán, Giménez, Arias, Renan Lodi, Felipe, Savic, Hermoso, Trippier, Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Herrera, Vitolo, Joao Félix, Diego Costa e Riquelme.