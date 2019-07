© foto di Imago/Image Sport

Diego Pablo Simeone aspetta James Rodriguez. Il Corriere dello Sport svela il piano dell'Atletico Madrid per mettere le mani sul cartellino del colombiano, in uscita dal Real Madrid e nel mirino del Napoli. I colchoneros sono pronti ad affidare la maglia numero 10 all'ex Bayern Monaco, togliendola di fatto ad Ángel Correa, mentre il Cholo ha già telefonato e convinto il colombiano facendogli capire che a Madrid non esiste solo il Real.

Contratto - L'Atletico è pronto ad accontentare James sull'ingaggio e ad allungargli l'attuale scadenza contrattuale col Real, fissata al 2021. Inoltre Simeone ha assicurato al colombiano che avrebbe un ruolo di primo piano nel nuovo progetto biancorosso.

Il Real Madrid vuole cederlo - Florentino Perez chiede 42 milioni di euro mentre il Napoli vorrebbe applicare la stessa formula utilizzata dal Bayern Monaco (prestito con diritto di riscatto) ma il contratto fino al 2021 non spinge il Real ad accettare questa soluzione. Intanto i tifosi delle merengues non accetterebbero di buon grado la cessione di James all'Atletico, ma al momento il Cholo si avvicina sempre più al calciatore.