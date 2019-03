Atl. Madrid, Saul: "Stiamo bene, ma con la Juve sarà complicato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo il successo contro il Leganes, il giocatore dell'Atletico Madrid Saul Niguez ha parlato della prossima gara di Champions League contro la Juventus:

La vittoria contro il Leganes è importante per il morale prima della trasferta di Torino?

"Penso che la squadra sia in un momento positivo, sempre più a suo agio e il match di Torino arriva in un grande momento".

Era possibile non pensare alla sfida contro la Juventus?

Certo, era possibile, pensare gara dopo gara è una filosofia e ogni volta che ne abbiamo preso le distanze, abbiamo ottenuto un risultato negativo. Ci stiamo giocando molto in campionato".

L'Atletico sarà favorito a Torino?

"Sarà una partita molto complicata. Conteremo sui nostri tifosi, che non mancano mai e su una squadra matura, e penso che sarà un bel match che ogni giocatore vorrebbe giocare".