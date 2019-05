© foto di Insidefoto/Image Sport

Albiol e Chiellini come sostituti di Diego Godin? Difficile pensare che l'Atlético Madrid si muova concretamente per uno dei due. Però farebbe bene: a dirlo non è un esperto di calcio, ma un algoritmo. È quello sviluppato dalla compagnia Olocip, esperta nell'applicazione dell'intelligenza artificiale allo sport. Durante un programma radiofonico su Cadena Cope, esponenti dell'azienda hanno spiegato di aver cercato nei primi cinque campionati europei i profili più adatti a prendere il posto dell'uruguaiano, promesso sposo dell'Inter. Risultati molto eterogenei, a occhio umano: in Italia, appunto, sono stati selezionati Giorgio Chiellini della Juventus e Raul Albiol del Napoli. In Spagna i profili più adatti sono quelli di Guillermo Maripán, cileno dell'Alavés di quasi 10 anni più giovane, e Leandro Cabrera, ex Crotone oggi al Getafe. In Inghilterra, ecco James Tarkowski del Burnley. Al di là del valore dei singoli giocatori, che apparantemente non proprio paragonabile, tante differenze di età e non solo.