Atletico, Griezmann: "Juve superiore su tutti i livelli, mi sento in colpa"

Risultato finale: Juve-Atletico 3-0

Antoine Griezmann, giocatore dell'Atletico Madrid, ha parlato così a Sky Sport nel post partita della sfida persa contro la Juventus: "Non abbiamo fatto la partita che volevamo, non è stata una bella giornata per noi. Tutti siamo dispiaciuti perchè ci sentiamo in colpa, io per primo. A differenza della partita di andata, dove abbiamo messo noi il ritmo, oggi non è successo. Credo che a tutti i livelli loro sono stati superiori rispetto a noi. Ricordo la partita contro il Bayern Monaco, in quel caso nell'intervallo riuscimmo a sistemare le cose, stavolta loro sono stati superiori".