© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato all'agenzia EFE della sfida contro la Juventus. E risponde a chi sottolinea come nella capitale spagnola tornerà Cristiano Ronaldo, vero e proprio spauracchio dei colchoneros: "Vogliamo battere la Juventus, non un giocatore. La Juventus è una buona squadra, ha grandi giocatori come l'Atlético. Vincerà chi farà più gol, non necessariamente chi giocherà meglio".