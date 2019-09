Atletico-Juve -1, oggi la rifinitura: Pjanic in gruppo ma ancora in forse

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riflettori puntati su Miralem Pjanic, a ventiquattr’ore dall’esordio stagionale in Champions League della Juventus al Wanda Metropolitano, contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista bosniaco ieri si è allenato a parte, dopo aver tenuto col fiato sospeso tutti per lo stop improvviso di Firenze. I dubbi sulla sua tenuta dovranno essere sciolti in queste ore di avvicinamento al match.

Stamani Sarri e i suoi si troveranno alla Continassa per l’ultimo allenamento di rifinitura, aperto nel primo quarto d’ora ai media. Sarà dunque l’ultimo test a decifrare verosimilmente chi dovrà partire dal primo minuto con l’Atletico, contro una formazione che in casa ha già dimostrato l’anno scorso quanto sia fastidiosa.

La sensazione è che il tecnico bianconero non voglia rischiare: Bentancur, dunque, appare favorito su Pjanic, a meno di un grande recupero in extremis. Rientrato invece l’allarme Higuain: sarà lui ad affiancare Cristiano Ronaldo anche nella prima europea, e sarà un gradito ritorno dopo una stagione di assenza. Dybala e Bernardeschi, infine, si giocano l’altra maglia da titolare, che era destinata a Douglas Costa prima dell’infortunio.

Per il brasiliano si tratta di uno stop lungo: tra quindici giorni si sottoporrà a un altro esame che chiarirà meglio i tempi di recupero. Per adesso Sarri dovrà trovare una valida alternativa, magari contando sulla voglia di qualche elemento che – al pari di Higuain – ha fatto di tutto per rimanere alla Juventus e vuole dimostrare di esserne all’altezza. Dybala scalpita, in questo senso. Ma anche Bernardeschi non è da meno. Senza dimenticare Cuadrado.