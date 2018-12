© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della doppia sfida contro la Juventus in Champions League: "Chi passerà il turno andrà in finale, ne sono sicuro, saranno due grandi partite. Nella Juve mi piace molto Dybala. La Joya sogno futuro per l’Atletico? Il mio unico pensiero è recuperare Diego Costa per gli ottavi di Champions: è un giocatore importante per noi e poi lui si esalta in queste sfide. L'etichetta di squadra 'italiana' è un elogio per noi. Griezmann farà due partite memorabili contro la Juventus. Ronaldo? Lo rispettiamo, ma non abbiamo paura. Godin? Non lo scambierei neanche con Chiellini".