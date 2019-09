Atletico-Juve, la prima serata di Champions costa la tribuna a Rugani

Fonte: inviato a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prova che Rugani ha è scivolato in fondo alle gerarchie del reparto difensivo della Juventus giunge direttamente dal Wanda Metropolitano, dove va di scena la prima serata europea della stagione. Tra i venti convocati, Sarri ne ha dovuti escludere due, potendone inserire solo diciotto nella distinta di gara. E così, oltre a Pinsoglio (come prevedibile), la scelta è caduta propria sul difensore centrale, ex allievo di Sarri ai tempi dell’Empoli. Tempi diversi, evidentemente. Adesso l’allenatore gli preferisce Ramsey, seppur non al meglio della condizione, e soprattutto il giovane Demiral, che si è subito presentato con una grande personalità. Rugani è stato chiacchierato per tutta l'estate in chiave mercato, poi l'infortunio di Chiellini lo ha fermato. Ma chissà se ne possa riparlare a gennaio.