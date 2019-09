Atletico-Juve, la probabile di Sarri: Berna in, Dybala out. Poi 10 conferme

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra che pareggia non si cambia. Con l’inevitabile eccezione lì davanti, dove Federico Bernardeschi prenderà il posto di Douglas Costa al fianco di Higuain e Cristiano Ronaldo. Ancora fuori Paulo Dybala: non c’è spazio per rotazioni feroci, in casa Juve, nella sfida che segnerà l’esordio bianconero di Maurizio Sarri contro l’Atlético Madrid.

Pjanic a disposizione, ai suoi fianchi Matuidi e Khedira ancora avanti nelle gerarchie: il centrocampo di Allegri, anche qui senza rotare e senza essere fiere. In difesa piccolo ballottaggio a destra, dove Danilo è comunque avanti a Juan Cuadrado. Sarri ha provato anche Demiral, per la cronaca. Al centro, Bonucci-De Ligt, a sinistra Alex Sandro e in porta ovviamente Szczesny. Salvo ricadute di Pjanic, o altri eventi a sorpresa, la Juve per la serata del Wanda è praticamente fatta.

La probabile della Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.