Fonte: inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finora Cristiano Ronaldo non ha resistito benissimo ai fischi del Wanda Metropolitano. Primo tempo non entusiasmante, del numero 7 della Juventus, che però ha trovato anche il tempo di rispondere al pubblico dell’Atletico Madrid. Come? Aprendo il palmo della mano e facendo il segno “cinque” ai colchoneros. Cinque, come le Champions vinte in carriera. Due delle quali in finale contro l’Atletico.