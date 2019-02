Atletico-Juventus, è la guerra dei fatturati: le plusvalenze marcano il solco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone è l'uomo più importante della storia dell'Atletico Madrid. Probabilmente anche per una questione sportiva, perché da allenatore ha vinto due Europa League e giocato due finali di Champions, vincendo svariati trofei oltre a interrompere il dominio Liga di Real Madrid e Barcellona. Ma dal punto di vista economico, al Wanda Metropolitano, dovrebbero fare addirittura una statua. Prima del suo arrivo metà della rosa era in pegno come garanzia nei confronti dell'erario, con un debito altissimo derivati dall'allegra gestione Calderon. Anche Wanda, ora, ha debiti: il gruppo cinese ha però investito nello stadio, oltre alle varie infrastrutture, riducendo il debito erariale fino ai 55 milioni di euro di questa stagione. Il fatturato, d'altro canto, è evidentemente in crescita: al momento dell'arrivo del Cholo sulla panchina il bilancio segnava 99,7 milioni di euro, ora ha sfondato il muro dei 400 milioni, con un impressionante quadruplicamento del fatturato.

Dall'altra parte c'è Allegri, che arrivava sì da una situazione già più florida rispetto a quella biancorossa, derivata ed ereditata dal grande lavoro di Antonio Conte. L'aumento di fatturato è comunque raddoppiato, dai 280 del 2013-14 ai 562 del 30 giugno 2017, dato che però è sceso l'anno scorso a causa dell'eliminazione in Champions League, assestandosi sui 539. Al netto delle plusvalenze, la Juventus ha fatturato circa 400 milioni, come l'Atletico. Insomma, due realtà, almeno economicamente, parecchio simili.