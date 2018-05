Atletico Madrid campeon: terza Europa League, seconda per Simeone

© foto di J.M.Colomo

L'Atletico Madrid batte l'Olympique Marsiglia per 3-0 e si laurea per la terza volta campione d'Europa (League), con la doppietta di Griezmann e il sigillo finale di Gabi, su assist di Koke. A Lione inizia la festa per il Colchoneros, eliminati dalla Champions League da Chelsea e Roma. Seconda vittoria per Diego Pablo Simeone dopo quella del 2011-12.