© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Ai microfoni di Radio Crc, è intervenuto Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, parla così del successo colto ieri contro la Juventus: "E' stata una partita magnifica, nonostante il risultato un po' "stretto". Simeone? Non do molta attenzione al suo gesto, dovuto ad un momento di grande tensione. Lo comprendo e non lo condanno. Sento la necessità di affermare che il cholismo è tutto per l'Atletico Madrid. Un'altra piccola precisazione è: Cristiano Ronaldo non ha affatto vinto cinque Champions, ma solamente tre; le restanti due contro l'Atletico non le ha vinte per davvero. L'Atletico ha il sogno e l'entusiasmo di andare in finale, nonostante il cammino sia molto lungo. Si impegnerà per riuscire a raggiungere questo obiettivo davvero arduo. La VAR? Dipende dalla squadra alla quale viene applicata, personalmente affermo da tempo che non mi piace affatto, e continuerò a dirlo".