Atletico Madrid, Griezmann: "Juventus superiore in tutto al ritorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, ha parlato a Tuttosport della disfatta contro i bianconeri. "Non abbiamo fatto la partita che volevamo, non siamo mai entrati nel match. Gli abbiamo reso la vita facile. Ci sentiamo tutti in colpa, io per primo. La Juventus è stata superiore sotto tutti i punti di vista, come era stato per noi all'andata".