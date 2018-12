© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juanfran ha parlato così ad AS del sorteggio degli ottavi di Champions che ha messo di fronte il suo Atletico Madrid alla Juventus a partire dagli ottavi di finale: "Il sorteggio con la Juventus è difficile, ma noi rimaniamo coi piedi per terra e vogliamo raggiungere la finale nel nostro stadio. L'evoluzione del club è stata fantastica, dobbiamo continuare a lavorare in questo momento. Da rojiblanco sono orgoglioso che la finale sarà giocata nel nostro stadio".