© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Resurrección Merodio, al secolo Koke, parla alla vigilia della gara contro la Juventus in conferenza stampa: "Gli ultimi ricordi non sono positivi, domani faremo il possibile per vincere. Sappiamo che giochiamo contro una delle più forti e ci impegneremo al massimo per ottenerli", le parole del centrocampista dell'Atletico Madrid quest'oggi.