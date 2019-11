© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà protagonista della sfida di stasera alla Juve e Renan Lodi, terzino brasiliano dell'Atletico Madrid, ne parla così alla Gazzetta dello Sport: "Sarà durissima, perché ci giochiamo il primo posto. Mi aspetto qualcosa di simile all’andata: loro bene nel primo tempo, noi nel secondo, meritavamo di vincere. Ronaldo? Dicono che con la Juve ultimamente non ha fatto benissimo, ma con la nazionale ha centrato l’ennesimo traguardo... È poi è un animale, gli basta poco per ferirti. Non sarà in un momento eccezionale ma resta tra i migliori del mondo. E non è solo: con Higuain e Dybala la Juve è super competitiva".ne".