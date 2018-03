Atletico Madrid, mai cercato Dybala. L'obiettivo è... Griezmann

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala all'Atletico Madrid? Una voce di mercato che, di ora in ora, sembra perdere credibilità e concretezza. Dalle colonne di MARCA arriva, in tal senso, la smentita degli stessi Colchoneros all'ipotesi. Il club madrileno ha voluto chiarire che non vi sono stati contatti né con l'attaccante né con la Juventus. L'obiettivo dell'Atletico Madrid per l'attacco in vista della prossima stagione è, infatti, quello di convincere Antoine Griezmann a rispettare il contratto fino al 2022.