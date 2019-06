© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri sono emersi rumors circa un interesse del Napoli per Diego Costa. Dalla Spagna confermano, ma informano che l’operazione è complicata perché l’attaccante spagnolo non è in vendita. Mundo Deportivo, più precisamente, scrive che Diego Pablo Simeone considera il centravanti di Lagarto incedibile, poiché pedina fondamentale per l’attacco Colchonero dopo il preannunciato addio di Griezmann.