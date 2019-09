Atletico Madrid, Saul verso la Juve: "CR7 unico. Noi siamo cambiati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juve si prepara a sfidare l'Atletico Madrid nella prima sfida di Champions League e il centrocampista dei Colchoneros Saul Niguez ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha spiegato che i bianconeri sono una squadra fortissima ma che l'Atletico Madrid non è più solo grinta ma anche qualità: "Quando Simeone è arrivato all’Atletico ha trovato un buon numero di giocatori di livello ma non una rosa intera di qualità perciò si è adattato e ha imposto uno stile basato sulla ricerca della vittoria attraverso la competizione. Col passare degli anni la rosa è migliorata e dall’Atletico ora si pretende di più".

Il centrocampista ha parlato anche della doppia sfida di Champions dell'anno scorso agli ottavi contro la Juve: "A Madrid tutto bene, a Torino tutto male. Con l’aggravante che sapevamo come avrebbero giocato ma non siamo riusciti a fermarli".

Infine parole su Cristiano Ronaldo: "È un giocatore differente, unico. Lui e Messi sono di un’altra galassia. Sono quasi 15 anni che sono a questo livello assurdo, lì a fare la differenza stagione dopo stagione. È qualcosa di stratosferico. Ronaldo ha 34 anni e dà tutto, sempre, con la stessa ambizione, la stessa voglia di migliorare... Fa impressione. Anche perché poi magari vedi ragazzetti di 20-22 anni che tirano a campare con un atteggiamento passivo, come se del calcio gli importasse in maniera relativa. Ronaldo è un esempio per tutti".