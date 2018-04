Atletico Madrid, Simeone: "Il risultato della Roma non è una sorpresa"

© foto di J.M.Colomo

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla così dell'incredibile risultato della Roma contro il Barcellona: "Credo che, per chiunque sia dentro il mondo del calcio, il risultato della Roma non sia una sorpresa - ha detto nella conferenza stampa pre-Sporting Lisbona - Chi non è dentro questo mondo magari si sorprende di queste situazioni. Noi professionisti, invece, sappiamo che queste cose sono possibili. E' un gioco in cui possono esserci momenti più o meno buoni, ci sono piccoli particolari che possono decidere un'eliminazione, specie se affronti grandi squadre nei quarti o nelle semifinali".