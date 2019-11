© foto di Acero

Il centrocampista dell'Atletico Madrid Thomas, ha parlato a Marca al termine della sconfitta per 1-0 subita in Champions League contro la Juventus: "Abbiamo fatto un buon lavoro fin dall'inizio, la squadra ha lavorato bene, ci mancava un po' di fortuna. A volte è il calcio, ci sono momenti in cui arriva e ci sono momenti in cui non arriva. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, siamo usciti con una mentalità di vittoria, non abbiamo mai abbassato le braccia, la squadra ha lavorato bene e siamo felici, spero che la fortuna che ci manca arrivi prima o poi. Oblak su Dybala? Penso che sia stato un gol spettacolare, dal campo sembrava impossibile. Sappiamo quanto sia bravo Oblak e quanto aiuti la squadra".