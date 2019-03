© foto di J.M.Colomo

Saul terzino sinistro? Le ultime che arrivano dalla pancia dell'Allianz Stadium dicono che il centrocampista dell'Atletico Madrid potrebbe giocare nella posizione d'emergenza per Diego Pablo Simeone. Non una novità, certo, ma il ventiquattrenne di Elche non è un giocatore che nasce in quel ruolo. Però gli 'esperimenti' del Cholo, per adesso, sono andati bene. Per adesso, ha giocato lì otto partite: quattro vittorie e quattro pareggi con due soli gol presi. L'ultima occasione, peraltro, è stata in occasione dell'1-0 contro il Leganes di pochi giorni fa. Con tanto di gol decisivo.