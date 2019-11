© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Champions League di questa sera contro la Juventus: "Mi aspetto una partita bella, fra due squadre che hanno bisogno di vincere, noi ovviamente più di loro. Mi immagino una grande partita. Questa Juve ha ancora poco di Sarri? Non credo che per caratteristiche abbia poco. Vedo un bel possesso, grandi campioni, un centrocampo molto forte e centravanti di prima categoria. I brutti ricordi dell'ultima sfida? Una partita non ti insegna molto, ma una stagione sì. Quando fai male e l'altra squadra molto bene è merito loro, giusto che passino il turno. Trovare la Juve comunque è sempre piacevole, una grande squadra e una grande società. Forse dobbiamo crescere noi, fare uno sforzo in più per giocare contro una squadra così".