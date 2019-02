Atletico verso la Juve: i tifosi sognano il tridente, ma si va verso il 4-4-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per l'Atletico Madrid a due giorni dalla sfida contro la Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. I tifosi dei colchoneros sperano in una squadra in campo col tridente Griezmann, Morata e Diego Costa mercoledì sera al Wanda Metropolitano, come accaduto nella mezz'ora finale della sfida di sabato pomeriggio contro il Rayo Vallecano (gara decisa al 74esimo da un gol di Griezmann), ma Simeone ha idee differenti ed è scontata l'esclusione di Diego Costa dall'undici titolare in un 4-4-2 che vedrà Morata e Griezmann scendere in campo dall'inizio.

In difesa, davanti al portiere Oblak, l'unico dubbio riguarda la corsia destra con Juanfran che sta scalando posizioni e dovrebbe prendere il posto di Arias. Gimenez e Godin i due centrali, Filipe Luis il terzino sinistro. I favoriti per comporre la linea mediana a quattro sono Saul Ñiguez, Rodrigo, Thomas e Koke.