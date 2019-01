Attaccanti e mercato: che giro di valzer tra rinnovi ed assalti

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un ampio giro di valzer, che fa riferimento al mercato degli attaccanti e che lo infiamma accelerando i battiti di un gennaio già attivo di suo. Lo start arriva evidentemente dalla situazione di Gonzalo Higuain: complessa fuori da ogni logica e carica di una tensione che potrebbe farla deflagrare da un momento all’altro. La passione mai sopita tra il Pipita e Sarri, la volontà del Chelsea di trovare un bomber affidabile cui consegnare le proprie aspirazioni ad alto livello e le frecciate costanti di Leonardo sono gli ingredienti di un piatto da consumare a stretto giro di posta. Legandosi peraltro a doppio filo al futuro di Morata, destinato ad uscire in caso di entrata di un bomber a Stamford Bridge, nelle idee del Milan e nel mirino dell’Atletico Madrid che libererebbe l’ex rossonero Kalinic in direzione Montecarlo. E poi ci sono le situazioni accessorie, da non trasformare nei casi di mercato più importanti del continente: l’incontro delle prossime ore tra l’Inter e Wanda Nara servirà ad accorciare le distanze tra i nerazzurri ed il loro capitano Mauro Icardi, eliminando le tentazioni provenienti dall’altra sponda di Madrid, quella del Real che cerca un centravanti per il dopo Benzema. Occhi tra Italia, con lo stesso Icardi come prima scelta e Piatek subito dopo anche se è noto come il Milan punti con forza al polacco, e Germania con le aspirazioni di Lewandowski da tenere sotto controllo. Insomma uno scenario galattico, da disinnescare al più presto. Come hanno insegnato da quelle parti, davvero nulla è impossibile.