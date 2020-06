Attacco abulico, all'Udinese basta un errore in difesa per perdere. E Gotti perde Mandragora

L’Udinese tira 15-16 volte in porta ma perde. La squadra di Luca Gotti cede il passo al Torino, 1-0 all’Olimpico. È una sconfitta pesante, contro un avversario diretto nella corsa salvezza. Che ci può stare, visto il maggior rodaggio della formazione granata, ma preoccupa comunque. Per un motivo su tutti: il KO di Rolando Mandragora, per il quale si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. E sarebbe una vera e propria tegola. Fatti i dovuti auguri al ragazzo, i friulani devono fare i conti anche con un attacco che tira ma non segna: le fasce vanno, ma la fantasia resta affidata ai piedi di Rodrigo De Paul. Se l’argentino non gira a mille, gli attaccanti non pungono come successo questa sera. Così, basta un errore della difesa per fare la differenza tra pareggio e sconfitta. E i friulani restano a rischio in classifica.