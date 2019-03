Attacco da Europa, difesa da B. Empoli, corri ai ripari per la salvezza

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un attacco quasi da Europa ed una difesa che fa acqua da tutte le parti. Questa, in estrema sintesi, la stagione dell'Empoli. Davanti Caputo (12 reti in campionato, il sesto giocatore dell'Empoli ad aver segnato almeno 12 gol nel massimo campionato) e compagni trovano la via del gol con grande regolarità: sono 33 le reti messe a segno fino ad oggi. Le stesse della Lazio, tre in più rispetto a quelle del Torino ed appena cinque in meno di Inter e Milan, rispettivamente al terzo e quarto posto in campionato. Un attacco, come detto, quasi da Europa.

Il discorso cambia nettamente in difesa. Sono 51 le reti subite in stagione dal reparto arretrato dell'Empoli, il peggiore in serie A. Solo Frosinone (49) e Chievo (48) si avvicinano ai toscani, le altre squadre in lotta per la salvezza sono lontanissime dagli azzurri. L'Udinese, tanto per fare un esempio, ha subito 20 gol in meno. Il Bologna ha incassato 38 reti, la SPAL 37.

Contro il Parma l'Empoli ha manifestato tutti i suoi limiti in difesa. Il primo gol di Gervinho arriva da una dormita colossale della retroguardia dei toscani. Il discorso si ripete anche sul 2-1 firmato Rigoni. Un problema enorme per Iachini, un tecnico che di solito fa della concretezza in difesa il suo marchio di fabbrica. Non sempre si possono segnare tre gol a partita, per conquistare la salvezza il club di Corsi deve mettere un freno a tutti questi gol incassati.