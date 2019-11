© foto di Simone Bernabei

"Lautaro sube", ovvero "Lautaro sale". Questo il titolo scelto questa mattina dal Mundo Deportivo, quotidiano vicino al Barcellona, per parlare dell'obiettivo del mercato blaugrana per l'attacco. Lautaro Martinez, si legge, sta guadagnando consensi all'interno della società catalana come futuro successore di Luis Suarez al centro dell'attacco. Il Toro piace al Barcellona perché è un attaccante dinamico, gioca spesso di prima e pressa alto, qualità imprescindibili per i blaugrana.