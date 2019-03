© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atletico Madrid all'assalto di Matthijs de Ligt, capitano dell'Ajax che ieri ha strappato al Bernabeu contro il Real Madrid il pass per i quarti di finale di Champions League. I colchoneros, che in estate perderanno a parametro zero il capitano Diego Godin (andrà all'Inter), quasi certamente vedranno partire anche Lucas Hernandez, classe '96 per il quale il Bayern Monaco ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 80 milioni di euro. E proprio con questi soldi - scrive 'Marca' - la società di Madrid è pronta a sferrare l'assalto per il classe '99 olandese da tempo sui taccuini di Juventus e Barcellona.