Attenta Juve, il Ferencvaros in casa non perde mai. Champions compresa

Un 2020 da imbattuto in casa propria, un record a cui il Ferencvaros non rinuncerà tanto facilmente: il collettivo ungherese ha collezionato solo vittorie o pareggi tra le mura amiche in questo anno solare e la Champions, per quanto incredibile possa sembrare, non fa eccezione. Pari nella scorsa giornata, quando gli ungheresi hanno ospitato la Dinamo Kiev, vittorie o pari nelle precedenti gare che hanno portato gli ungheresi fino alla fase a gironi (contro Djurgarden, Celtic, Dinamo Zagabria e Molde). Un percorso iniziato prestissimo per la squadra di Rebrov, addirittura il 19 agosto: la Juve, per capirci, si sarebbe radunata cinque giorni dopo agli ordini del nuovo tecnico Pirlo.

Di fronte dunque i bianconeri si troveranno una squadra fortemente motivata, ben rodata e che venderà carissima la palla di fronte a CR7 e i vari campioni a disposizione della Vecchia Signora. Per continuare a sognare un altro turno europeo dopo gli sforzi, tutti ripagati, che l'hanno portata fino a qui.