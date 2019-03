Attento Milan, cosi butti via un'altra stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Due sconfitte consecutive che bruciano parecchio. Il Milan si è fermato sul più bello, quando poteva dare una stangata alle inseguitrici e alla corsa Champions ha perso prima il derby e poi la sfida contro la Samp. I blucerchiati hanno ottenuto il successo grazie a un errore di Donnarumma dopo appena 40 secondi di gara, un rinvio sbagliato corretto a rete da Defrel, ma il Milan poi per 90 minuti non è stato capace di acciuffare il pari, nonostante qualche buona occasione creata nel finale.

Una battuta d'arresto che preoccupa, perché il Milan oggi è ancora quarto, ma sia la Roma che la Lazio hanno l'occasione di accorciare sui rossoneri e riaprire la corsa alla Champions. Il gioco dei rossoneri è diventato troppo prevedibile e alcuni elementi sono sempre in difficoltà, come Suso che è stato sostituito nella ripresa oppure, Calhanoglu che non ha mai trovato il guizzo vincente. Paquetà e Kessie in panchina hanno tolto altre frecce all'arco di Gattuso, cosi la Samp è riuscita a imbrigliare bene la formazione milanese. Il Milan resta a 51 punti ma ora rischia di buttare tutto via, cosi il match casalingo con l'Udinese diventa ancora più importante. La piazza rossonera si aspetta una reazione decisa e immediata per non gettare alle ortiche un'altra stagione.

A fine partita c'è stato anche lo sfogo di Leonardo, direttore generale del Milan, per due rigori non assegnati dall'arbitro Orsato: "Non cercherò alibi o troppi commenti, ma su Piatek al novantesimo viene prima sbilanciato e poi tirato giù, senza toccare la palla, non credo nemmeno serva discuterlo un rigore così. La VAR esiste e l'arbitro è andato a vedere ma questo errore condiziona una partita. Anche il fallo di mano del primo tempo su controllo di Bakayoko in area della Samp è abbastanza chiaro, è braccio pieno e mi sembra abbastanza chiaro", ha commentato Leonardo, deluso per la serata storta del Milan e della classe arbitrale.