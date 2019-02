Attesa e voglia di Inter. Per il Rapid non sarà una gara come le altre

Tecnicamente, almeno sulla carta, non sembra esserci storia. Lo dicono la storia e il blasone, ma pure i valori della rosa e i diretti interessati del Rapid Vienna. Perché nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter Kuhbauer e Schwab, rispettivamente allenatore e capitano del club austriaco, hanno fatto vedere il loro rispetto nei confronti dei nerazzurri e ammesso senza troppi giri di parole la superiorità, economica ancor prima che tecnica, della rosa nerazzurra. Appellandosi comunque alla classica regola non scritta del ‘nel calcio tutto può succedere’. Perché dichiarazioni di facciata a parte il Rapid Vienna aspetta la sfida di questa sera come l’evento dell’anno, la gara che per molti giocatori della squadra rappresenta ‘la sfida più importante della carriera’. Logico che le motivazioni siano al top, normale aspettarsi un atteggiamento battagliero. Il contesto poi, farà il resto. L’Alliaz Stadion è un gioiellino di rara bellezza inaugurato nel settembre del 2016 e questa sera sarà esaurito in ogni ordine di posto. I 28.300 posti a sedere sono spiccioli in confronto all’immensità di San Siro, ma l’aria che si respira in città nelle ore precedenti il fischio d’inizio preannuncia un’atmosfera caldissima che darà una spinta in più agli uomini di Kuhbauer. Tutti motivi, quelli appena elencati, che rendono la sfida delicata nonostante la differente cifra tecnica. E se a questo ci aggiungiamo i possibili strascichi del caso Icardi, evocati anche dal Rapid Vienna in sala stampa, ecco che il quadro appare completo. E consiglia prudenza agli uomini di Spalletti per evitare possibili figuracce.

Questa la probabile formazione degli austriaci, schierati col 4-2-3-1: Strebinger; Potzmann, Dibon, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Ivan, Knasmullner, Murg; Berisha.