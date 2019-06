Attesa per decisione Uefa sul Milan: Toro in, Roma annullerebbe Pinzolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan oggi potrebbe essere escluso dall'Europa League, dunque anche Roma e Torino conosceranno il proprio destino. Per i granata si aprirebbero le porte della seconda coppa continentale, seppure dal terzo preliminare. I giallorossi potrebbero accedere direttamente ai gironi, come la Lazio. Di fatto, cambierebbe tutta la preparazione di granata e giallorossi. I vertici dei due club sono ovviamente in attesa, dopo aver sollecitato nei giorni scorsi l’Uefa - tramite una lettera - per chiederle una soluzione rapida della vicenda.

Raduni e preparazione. Il Torino, in caso di Europa, anticiperebbe il raduno al 4 e la partenza per Bormio al 6. Se fosse già ai gruppi, la Roma annullerebbe il ritiro di Pinzolo, organizzato dal 29 giugno al 7 luglio, per svolgere il ritiro a Trigoria a partire dall’8 o 9 luglio. Impossibile invece recuperare la tournée americana e la partecipazione all’International Champions Cup.