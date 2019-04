Attesa per il 118° Derby della Lanterna: le formazioni di Samp-Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'intera città è pronta a fermarsi per vivere la partita più importante dell'anno. A Genova andrà in scena tra poco meno di un'ora il Derby della Lanterna numero 118: Sampdoria e Genoa proveranno a regalare novanta minuti di pura adrenalina e grande spettacolo, nella magica atmosfera del Luigi Ferraris.

La formazione allenata da Marco Giampaolo ha rallentato nella sua corsa all'Europa, perdendo le ultime sfide contro due dirette concorrenti, Torino e Roma. Trionfare nella stracittadina darebbe ai blucerchiati una spinta importante in vista delle ultime giornate. Solito 4-3-1-2 per il tecnico di Bellinzona, che dà fiducia a Ramirez sulla trequarti e schiera Defrel insieme al bomber Quagliarella. A centrocampo c'è Ekdal in cabina di regia, Sala vince il ballottaggio con Bereszynski per il ruolo di terzino destro.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Cesare Prandelli sa che questa partita può in qualche modo decidere la stagione della sua squadra, che ha solo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Vincere oggi significherebbe allontanare gli spettri e vivere un finale di stagione decisamente tranquillo. L'ex CT dela Nazionale si affida all'ormai classico 3-5-2, con il rientro di Romero al centro della difesa e con Rolon preferito a Lerager a centrocampo. Davanti ci sarà la coppia Pandev-Kouamé.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé.