Attesa per il calendario: prime indiscrezioni, si riparte da Torino-Parma. Juve-Lazio il 20 luglio

vedi letture

La ripresa c’è, il calendario non ancora. In giornata saranno ufficializzate date e orari del calcio che ci aspetta, questa Serie A che con un po’ di affanno proverà a concludere la stagione. Mentre iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sui suoi tempi.

Qui Coppa Italia. Da Spadafora, e da Conte, è arrivato una richiesta chiara: prima la coppa nazionale, che può andare gratis sulla Tv di Stato. Molti club hanno protestato: il Milan attraverso il presidente Scaroni, l’Inter facendo filtrare che pensava al mandare in campo la Primavera. Ora è incognita: anticipando di un giorno (il 12 e il 13 anziché il 13 e il 14) si potrebbe trovare la quadra. Ma si aspetta sempre il Governo, perché col DPCM attuale non si può giocare fino al 14.

Qui campionato. In attesa di sciogliere i tanti nodi (tv in chiaro, quarantena, contratti), arriverà appunto il calendario. E fioccano le indiscrezioni: si (ri)parte da Torino-Parma alle 19,30 del 19 giugno, la stessa sera (alle 21,45) andrebbe in campo Hellas Verona-Cagliari. Poi il 20 giugno ecco Atalanta-Sassuolo (19,30) e infine Inter-Sampdoria (21,45). Per quanto riguarda la 27^ giornata, la prima che si (ri)giocherebbe per intero, ecco l’anticipo Bologna-Juventus (22 giugno ore 21,45), mentre i posticipi sarebbero Inter-Sassuolo e Atalanta-Lazio (24 giugno, rispettivamente 19,30 e 21,45). Tra i vari anticipi e posticipi, ecco il 28 giugno Milan Roma alle 17.15, il 4 luglio Lazio-Milan alle 21.45 e il 7 luglio Milan-Juventus sempre 21.45. Settimana chiave per lo scudetto a metà luglio: l’11 la Juve ospita alle 21,45 l’Atalanta (il 12 c’è Napoli-Milan), il 20 si gioca alla stessa ora Juve-Lazio (il 19 ecco Roma-Inter).