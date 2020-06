Aubameyang attratto dall'Inter: da parte del Barcellona solamente un'azione di disturbo

L'Inter non molla Pierre-Emerick Aubameyang: l'attaccante gabonese è uno dei favoriti per l'eventuale dopo-Lautaro Martinez. Come riporta FcInterNews.it, l'ex Milan piace molto sia alla dirigenza che a mister Conte e, dal canto suo, è affascinato dal progetto dei nerazzurri nonostante la trattativa in corso per il rinnovo con l'Arsenal del suo contratto attualmente in scadenza nel 2021.

E il Barcellona? Per il portale i blaugrana avrebbero operato solamente un'azione di disturbo nei confronti di Aubameyang, visto che la prima scelta per il reparto avanzato resta sempre Lautaro Martinez. Senza dimenticare il grande sogno Neymar...