Aubameyang come Henry. Non solo per la 14

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

La storia di Aubameyang trascurato e abbandonato dal Milan è nota in Italia da anni. Fu un errore, chiaro ed evidente, dell'allora ad Adriano Galliani, che negli anni successivi - pur eludendo spesso la questione a microfoni accesi - ha provato a riportarlo a Milanello, senza riuscirci.

Un po' meno nota questa storia è invece a Londra. Perche lui, a differenza di Thierry Henry, non ha preso il volo diretto. L'attaccante francese, l'ultima grande leggenda di una squadra che ha consegnato la casacca a tanti campioni, si trasferì a Londra dopo una stagione con più ombre che luci a Torino: prima bocciato dai bianconeri (allora allenati da Carlo Ancelotti), poi leggenda con Arsene Wenger, punta di diamante di una generazione memorabile.

La trafila di Aubameyang è stata invece molto più lunga. Al Saint-Etienne e al Borussia Dortmund s'è consacrato come grande bomber, diventando così nel gennaio 2018 (circa 10 anni dopo l'addio a Milanello) l'acquisto più costoso della storia dell'Arsenal: 56 milioni di sterline.

Una spesa record per ritrovare in attacco quelle certezze che mancavano proprio dai tempi di Henry. "È un esempio per me, lui qui ha segnato tanti gol. Gioco un po' come lui ma dovrò fare molto per arrivare ai suoi livelli", disse Aubameyang in sede di presentazione. Da allora, 32 gol e 11 assist in 55 partite per colui che appena arrivato ha voluto indossare la 14 di Henry. E la sta onorando nel migliore dei modi.