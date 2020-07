Aubameyang, la Serie A si allontana: passi avanti nella trattativa per il rinnovo con l'Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei favoriti per l'eventuale dopo-Lautaro Martinez in casa Inter, ma accostato anche a Juventus e Barcellona, potrebbe invece continuare il proprio percorso all'Arsenal, che lo ha reso il capitano della squadra con l'arrivo di Arteta in panchina. I Gunners, secondo quanto rivela ESPN, starebbero facendo passi in avanti nei discorsi per il rinnovo della propria stella, che avrebbe chiesto un triennale da 250mila sterline alla settimana (circa 15 milioni di euro l'anno) al club per rimanere. L'accordo non c'è ancora, ma le parti starebbero finalmente andando nella direzione di un prolungamento, che per l'Arsenal sarebbe il terzo nel giro di pochi giorni dopo quelli annunciati per Saka e Martinelli.