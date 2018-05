Audero e il salto in Serie A. Futuro tra Juventus, Bologna e Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Emil Audero? Certamente in Serie A, dopo aver fatto bene tra i pali del Venezia nel campionato di Serie B che si avvia al termine della regular season. Trentadue gol subiti finora in trentatré apparizioni tra i pali della formazione di Filippo Inzaghi, che può vantare la miglior difesa dell'intera cadetteria insieme al Parma.

Difficile che la Juventus possa decidere di riportare a casa il portiere classe '97 e nel giro della Nazionale Under 21 azzurra, perché sarebbe quasi certo di fare il vice di Wojciech Szczesny col rischio di interrompere il processo di crescita.

E allora potrebbe pensarci il Bologna, stando alle ultime notizie di mercato, così come il Genoa in quanto i felsinei dovrebbero salutare Antonio Mirante mentre il grifone potrebbe cedere Mattia Perin. Oppure restare al Venezia, se la squadra arancioneroverde dovesse conquistare la promozione in Serie A. Testa ai playoff, adesso, ma il futuro di Audero sarà certamente nella massima categoria.